Moskau (AFP) Russland wird nach den Worten von Präsident Wladimir Putin den Abschuss eines Kampfflugzeugs an der syrischen Grenze durch die Türkei "niemals vergessen". "Wir werden diese Komplizenschaft mit Terroristen niemals vergessen. Wir haben Verrat immer als eine der niedrigsten Taten betrachtet. Lasst jene in der Türkei, die unseren Piloten in den Rücken geschossen haben, dies wissen", sagte Putin am Donnerstag vor Abgeordneten, Ministern und Gouverneuren bei seiner jährlichen Ansprache an die Nation.

