Genf (AFP) Rund 600 Millionen Menschen auf der ganzen Welt werden jedes Jahr nach dem Verzehr verseuchter Lebensmittel krank - und 420.000 von ihnen so schwer, dass sie an einer Lebensmittelinfektion sterben. Diese Zahlen schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, die am Donnerstag eine erste Untersuchung zu den Folgen von krank machendem Essen veröffentlichte. Betroffen sind besonders die Schwachen: Kinder, Schwangere und Alte. An Lebensmittelinfektionen sterben laut WHO überproportional viele Kinder unter fünf Jahren.

