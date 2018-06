Seoul (AFP) Nach mehr als 40 Jahren heftiger Debatten hat das Parlament in Südkorea ein Gesetz verabschiedet, das auch Pastoren und Mönche zur Zahlung von Steuern verpflichtet. Kurz vor Mitternacht am Mittwoch stimmten 195 Abgeordnete für die Steuer, 20 dagegen. 50 enthielten sich. Das Gesetz sieht eine lange Übergangsfrist vor: Erst 2018 geht es den Geistlichen wirklich an den Geldbeutel.

