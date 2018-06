London (dpa) - Großbritannien beteiligt sich an Luftangriffen auf die Terrorgruppe Islamischer Staat in Syrien. Das Parlament in London stimmte am Abend nach langer Debatte mit deutlicher Mehrheit für einen entsprechende Vorschlag der konservativen Regierung von Premierminister David Cameron. Damit könnten britische Flugzeuge bereits heute erste Angriffe auf IS-Stellungen fliegen. Luftangriffe auf den IS in Syrien fliegen unter anderem die USA, Frankreich und Russland.

