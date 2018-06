Paris (dpa) - Frankreichs Präsident François Hollande hat sich anerkennend über die ersten britischen Angriffe auf Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien geäußert. Britische Tornados hatten dort am Morgen Ziele des IS beschossen, nachdem das britische Parlament kurz vorher für die Ausweitung der Angriffe gestimmt hatte. Vorher hatte sich Großbritannien schon an Luftangriffen im Irak beteiligt. Hollande hatte nach den Anschlägen in Paris von Europa mehr Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus gefordert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.