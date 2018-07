Islamabad (dpa) - Mullah Mansur, Anführer der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan, ist bei einer Schießerei im pakistanischen Quetta verletzt worden. Das erfuhr die dpa aus pakistanischen Talibankreisen. Afghanischen Regierungskreisen zufolge ist Mansur tot. Ein Informant sagte der dpa, dass Mansur in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wo er in der Nacht gestorben sei. Der Sprecher der afghanischen Taliban wies dies gegenüber der dpa jedoch zurück.

