Frankfurt/Main (AFP) Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat mit starken Verlusten auf die weitere Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone reagiert. Wenige Minuten nach der Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), das Anleihekaufprogramm zu verlängern, gab der Index an der Börse in Frankfurt am Main um mehr als 3,5 Prozent nach und sank auf 10.797 Punkte. Auch in Paris gaben die Kurse nach: Der Index CAC 40 sank zeitweise um mehr als drei Prozent. Der Kurs des Euro gegenüber dem Dollar stieg.

