Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Strafzins für Banken verschärft. Der Einlagezins, zu dem Banken ihr Geld kurzfristig bei der Notenbank anlegen können, wurde von minus 0,2 Prozent auf minus 0,3 Prozent herabgesetzt, wie ein EZB-Sprecher am Donnerstag in Frankfurt am Main sagte. Die beiden anderen Leitzinsen bleiben dagegen unverändert: Der zentrale Leitzins liegt weiterhin bei 0,05 Prozent, der dritte Zinssatz für kurzfristige Finanzspritzen oder auch Übernachtkredite von der Zentralbank bei 0,3 Prozent.

