San Bernardino (AFP) Bei einer Schießerei in einer Sozialeinrichtung für Behinderte in Kalifornien sind am Mittwoch mindestens 14 Menschen getötet worden. Mindestens 17 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Polizeichef der östlich von Los Angeles gelegenen Stadt San Bernardino, Jarrod Burguan. Mehrere Stunden nach dem Angriff stellte die Polizei mindestens zwei der mutmaßlichen Schützen, die mit einem Geländewagen vom Tatort geflüchtet waren.

