Brüssel (AFP) Facebook will in Belgien Internetnutzer ohne eigenes Profil in seinem sozialen Netzwerk blockieren, nachdem ein belgisches Gericht dem Unternehmen das Aufzeichnen von deren Surfverhalten untersagt hat. Dies gelte, sobald der Beschluss beim Unternehmen eintreffe, was noch für diese Woche erwartet werde, teilte das US-Unternehmen am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP in einer E-Mail mit. Internetnutzer müssten sich dann ein eigenes Facebook-Konto einrichten. Anderenfalls könnten sie nicht mehr auf die bislang öffentlich zugänglichen Inhalte zugreifen, erklärte Facebook.

