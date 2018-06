Washington (AFP) Nach der Schießerei im kalifornischen San Bernardino mit 14 Toten hat US-Präsident Barack Obama einen terroristischen Hintergrund nicht ausgeschlossen. "Es ist möglich, dass dies im Zusammenhang mit Terrorismus steht. Aber wir wissen es nicht", sagte Obama am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem Nationalen Sicherheitsrat im Weißen Haus. Ebenso sei ein Streit am Arbeitsplatz als Auslöser möglich. Die Ereignisse in San Bernardino seien eine "schreckliche Tragödie".

