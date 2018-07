Johannesburg (AFP) Chinas Präsident Xi Jinping hat 60 Milliarden Dollar (56 Milliarden Euro) an Unterstützung und Krediten für Afrika zugesagt. Fünf Milliarden Dollar davon würden als zinsfreie Kredite vergeben, 35 Milliarden zu zinsgünstigen Konditionen, sagte Xi am Freitag beim Forum für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (Focac) in Johannesburg. Zudem sagte er Hilfen für die von Dürre geplagten Regionen des Kontinents zu. China werde 156 Millionen Dollar an Lebensmittelhilfen an die betroffenen Länder leisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.