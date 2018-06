Stuttgart (AFP) Die deutschen Autobauer Audi, BMW und Daimler haben die Übernahme des Kartendienstes Here abgeschlossen. Das teilten alle drei Konzerne am Freitag mit. Here gehörte bislang zum finnischen Telekommunikationskonzern Nokia; Anfang August kauften die Autobauer den Dienst laut Nokia für 2,5 Milliarden Euro. Anfang Oktober stimmte das Bundeskartellamt dem Geschäft zu, inzwischen liegen den Angaben zufolge die Genehmigungen aller zuständigen Kartellbehörden vor.

