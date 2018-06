Potsdam (AFP) Wenige Stunden nach der Verabschiedung des Mandats für den Syrien-Einsatz der Bundeswehr ist die Fregatte "Augsburg" an der Seite des französischen Flugzeugträgers "Charles de Gaulle" im Mittelmeer unterwegs. Das Schiff sei nach dem Auslaufen aus dem Hafen der sizilianischen Stadt Augusta "am frühen Abend dem multinationalen Trägerverband unterstellt worden", sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. In Augusta seien zuvor zwei Hubschrauber an Bord genommen worden.

