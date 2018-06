Brüssel (AFP) Angesichts der weiter hohen Flüchtlingszahlen in Europa hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gefordert, die Außengrenzen der EU wirksamer zu schützen. Die Grenzkontrollen seien "mangelhaft", sagte de Maizière beim Treffen der EU-Innenminister am Freitag in Brüssel. "Deswegen läuft uns die Zeit davon." De Maizière verlangte Gespräche über die Nutzung eines "Krisenmechanismus" im Schengener Grenzkodex. Er verwies auch auf die Möglichkeit, dass die EU-Behörde Frontex die Kontrollen übernehmen könne, "wenn ein Nationalstaat seine Aufgabe beim Außengrenzschutz nicht wirksam erfüllt".

