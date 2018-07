Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) dringt auf den Abschied von der Kohle auch in Deutschland. "Die Zeit der fossilen Energieträger geht zu Ende, auch der Braunkohle", sagte Hendricks am Freitag im Bundestag in einer Regierungserklärung zur UN-Klimakonferenz in Paris. "Das müssen wir den Menschen offen sagen", auch in ihrem eigenen Interesse, warb sie für das Ziel einer "grünen Null" bei den Emissionen.

