Berlin (AFP) Vor der Bundestagsentscheidung über die Bundeswehr-Beteiligung am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischen Staat (IS) in Syrien ist Justizminister Heiko Maas (SPD) Zweifeln an der rechtlichen Grundlage entgegengetreten. "Die Deutschen können sicher sein: Der Syrien-Einsatz der Bundeswehr verstößt weder gegen das Völkerrecht noch gegen das Grundgesetz", sagte er dem "Tagesspiegel" vom Freitag.

