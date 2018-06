Berlin (AFP) Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat vor der Bundestagsabstimmung für den Syrien-Einsatz der Bundeswehr geworben. Er hob am Freitag im ARD-"Morgenmagazin" hervor, dass es auch in der Bevölkerung große Zustimmung zu der geplanten Mission gebe. "Die Deutschen haben ein gutes Gespür dafür, dass der Islamische Staat nicht nur Frankreich bedroht, sondern den ganzen Weltfrieden und am Ende auch uns Deutsche", sagte er. Weiterer Grund für die deutsche Beteiligung am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz sei, dass Deutschland Solidarität mit Frankreich übe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.