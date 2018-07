Berlin (AFP) Die Opposition hat kurz vor der Abstimmung des Bundestags über den Syrien-Einsatz mehr Zeit für eine ausführlichere Debatte gefordert und die knappen Fristen kritisiert. "Wir entscheiden hier in drei Tagen, ob Deutschland wieder in den Krieg geht oder nicht", sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion, Petra Sitte, am Freitag im Plenum. "Wir wollen uns als Opposition nicht im Tornado-Tempo in diesen Krieg hineinziehen lassen."

