Koblenz (AFP) Die Innenminister der Länder wollen die Polizei bei ihrem Einsatz rund um Spiele der Fußball-Bundesliga zumindest an den Wochenenden um den 1. Mai und den 3. Oktober entlasten. Es werde deshalb Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und den Vereinen geben, kündigte der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Freitag zum Abschluss der Innenministerkonferenz in Koblenz an.

