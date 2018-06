Lille (AFP) In der Nähe des Eurotunnels bei Calais in Nordfrankreich ist erneut ein Flüchtling ums Leben gekommen. Der 16-jährige Sudanese sei am Donnerstag auf einer Autobahn, die den Tunnel mit dem Hafen von Calais verbindet, von einem Kleinlaster erfasst worden, teilten die Rettungskräfte mit. Den örtlichen Behörden zufolge wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet.

