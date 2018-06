Brüssel (AFP) Die luxemburgische EU-Ratspräsidentschaft hat vor einem Scheitern der geplanten Fluggastdatenspeicherung in Europa gewarnt. "Wenn wir uns heute nicht einigen, wird es kein System zur Fluggastdatenspeicherung geben", sagte Luxemburgs Innenminister Etienne Schneider am Freitag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Frankreich hatte nach den Pariser Anschlägen mit 130 Toten eine deutliche Verschärfung der bisher mit dem Europaparlament verhandelten Bestimmungen verlangt. Paris fordert unter anderem die Ausweitung der Speicherfristen auf ein Jahr und die Einbeziehung auch innereuropäischer Flüge.

