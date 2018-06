Dortmund (dpa) - Ohne Weltmeister Mats Hummels, Julian Weigl und Sokratis muss Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) in der Top-Partie der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg antreten. Das Trio steht Trainer Thomas Tuchel wegen Magen-Darm-Erkrankungen nicht zur Verfügung.

"Die Personalsituation ist nicht besorgniserregend. Ich vertraue den Spielern, die uns zur Verfügung stehen. Wir werden wettbewerbsfähig sein", sagte Tuchel.

"Wir brauchen eine absolute Verteidigungsleistung", kommentierte Tuchel die Voraussetzungen vor dem Aufeinandertreffen des Tabellendritten Wolfsburg (25 Punkte) mit den zweitplatzierten Dortmundern (32). In der defensiven Vierer-Kette werden voraussichtlich Matthias Ginter und Sven Bender die BVB-Innenverteidigung bilden.

Nach den Niederlagen der Borussia in der Bundesliga beim Hamburger SV (1:3) und in der Europa League in Krasnodar (0:1) sieht Tuchel sein Team in der Pflicht, auswärts nachzulegen. "Wenn wir so auftreten wie in Hamburg, können wir uns die Zugfahrt nach Wolfsburg sparen", ließ der 42-Jährige wissen.

Wer in der Partie zwischen DFB-Pokalsieger VfL und dem Cup-Finalisten aus Dortmund Favorit ist, sei ihm "völlig egal", bemerkte Tuchel.

