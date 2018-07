New York (SID) - Der Name des suspendierten FIFA-Präsidenten Joseph S. Blatter (79) taucht auch in der zweiten Anklageschrift der US-Justiz gegen mehrere amtierende und ehemalige Offizielle des Fußball-Weltverbands nicht auf. "Ich glaube, er ist sich der Natur unserer Vorwürfe sehr bewusst", sagte US-Justizministerin Loretta Lynch (56) am Donnerstagabend: "Ich glaube, er hat sehr viel Zeit damit verbracht, die überholte Anklageschrift zu lesen. Das spricht, denke ich, für sich selbst."

In der Anklageschrift der New Yorker Staatsanwaltschaft Ost werden gegen 16 weitere Funktionäre schwere Vorwürfe erhoben, alle trieben in den Kontinentalverbänden CONCACAF (Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik) und CONMEBOL ihr Unwesen. Die Anklageschrift behandle "Jahre des Fehlverhaltens von Dutzenden Personen von der Vergangenheit bis in die Zukunft", sagte Lynch: "Ich nenne das abscheulich und skrupellos. Das steht fest."

Blatter hatte in der Vergangenheit den USA unterstellt, nur zu ermitteln, weil sich bei der doppelten WM-Vergabe für 2018 und 2022 gescheitert waren. "Unsere Ermittlungen fokussieren sich auf die Fakten und Beweise und darauf, wohin diese führen."