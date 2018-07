Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Amy Poehler (44, "Baby Mama") hat nun einen Stern auf Hollywoods Walk of Fame. Am Donnerstag weihte die Komödiantin die Plakette auf dem berühmten Bürgersteig ein. Für ihre Verdienste um das Fernsehen wurde sie mit dem 2566. Stern geehrt.

Der Star der Serie "Parks and Recreation" sprach von einer "echten Ehre". Als Tochter von zwei Lehrern sei sie ohne Star-Allüren aufgewachsen. Poehler brachte ihre Eltern und ihre beiden Söhne Abel und Archie zu der Zeremonie mit.

Poehler war 2001 durch die Satire-Sendung "Saturday Night Live" bekannt geworden. Sie spielte in Filmen wie "Die Eisprinzen" und "Baby Mama" mit. Ab Februar ist sie an der Seite von Tina Fey in der Komödie "Sisters" in den deutschen Kinos zu sehen.

