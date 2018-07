Berlin (dpa) - Die Konzerte von Adele in Deutschland sind bereits ausverkauft. Für ihre Auftritte in Berlin, Hamburg und Köln im Mai 2016 gibt es keine Tickets mehr. Die waren erst heute früh offiziell in den Verkauf gegangen. Die britische Sängerin Adele hatte vergangene Woche eine neue Tournee angekündigt, mit ihrem neuen Album "25" stellte sie zudem Rekorde auf. In Deutschland legte sie den erfolgreichsten Albumstart seit acht Jahren hin und stieg auf Platz Eins der Musikcharts.

