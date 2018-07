Innenminister wollen weniger Fußballspiele an bestimmten Feiertagen

Koblenz (dpa) - Rund um die konfliktträchtigen Feiertage am 1. Mai und 3. Oktober sollten nach Ansicht der Länder-Innenminister möglichst wenige Fußballspiele stattfinden. Bei ihrer Herbstkonferenz in Koblenz sprachen sie sich dafür aus, die Polizei bei Spielen der ersten drei Fußballligen an diesen Terminen zu entlasten. Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) sagte, an diesen Wochenenden seien Polizisten bundesweit schon mit Demonstrationen stark beansprucht. Hinzu komme der Zuzug von Flüchtlingen an der bayerischen Grenze.

Club-Vereinigung kritisiert FIFA scharf

Berlin (dpa) - Die europäische Club-Vereinigung ECA hat mit scharfer Kritik auf das Reformpaket des Fußball-Weltverbandes FIFA reagiert. "Die Reformvorschläge zeigen, dass die ECA Recht hatte zu glauben, dass ein Reformprozess von innen kein nachhaltiges Regierungs-Modell liefern kann, das dem 21. Jahrhundert gerecht wird", teilte die ECA in einer Stellungnahme mit und schickte eine Warnung an die FIFA: "Die Vereine sind nicht bereit, weiter ignoriert zu werden." Die Vereinigung vermisse eine größere Berücksichtigung der Fußball-Anteilseigner.

Anhörung von Blatter und Platini offenbar in Woche vor Weihnachten

München (dpa) - Der suspendierte FIFA-Präsident Joseph Blatter und der ebenfalls vorläufig gesperrte UEFA-Chef Michel Platini sollen in der Woche vor Weihnachten von den Ethikrichtern angehört werden. Die Befragung der Top-Funktionäre ist offenbar zwischen dem 16. und 18. Dezember in Zürich geplant. Eine offizielle Bestätigung für den Termin gibt es aber noch nicht. Dem Duo drohen lebenslange Sperren für alle Fußball-Ämter. Die ermittelnde Kammer der Ethikkommission hatte eine Bestrafung wegen einer dubiosen Zahlung von zwei Millionen Franken von Blatter an Platini gefordert.

Bundesligasaison 2016/17 beginnt erst nach Olympia

Düsseldorf (dpa) - Mit Rücksicht auf die erstmalige Olympia-Teilnahme der deutschen Fußballer seit 1988 startet die Bundesliga erst eine Woche nach den Sommerspielen 2016 in die neue Saison. Das geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf seiner Sitzung am Freitag in Düsseldorf verabschiedet hat. Der erste Spieltag im Oberhaus findet demnach vom 26. bis 28. August 2016 statt. Das olympische Fußball-Finale in Rio steigt am 20. August. Erstmals endet die Hinrunde nicht vor der Winterpause, die am 20./21. Dezember beginnt. Der 17. Spieltag bildet dann vom 20. bis 22. Januar den Auftakt nach der kurzen Auszeit zum Jahreswechsel. Das Saisonfinale steigt am 20. Mai 2017.

Red Bull gibt Motorenpartner bekannt - Toro Rosso mit Ferrari

Milton Keynes (dpa) - Der Formel-1-Rennstall Red Bull hat seinen künftigen Motorenpartner bekanntgegeben. Das ehemalige Weltmeister-Team wird in der kommenden Saison mit einem Antrieb an den Start gehen, der den Namen "TAG Heuer power unit" trägt. Das Aggregat wird allerdings weiter von Renault geliefert, der Uhrenhersteller hat sich die Namensrechte gesichert. Die Zusammenarbeit ist erstmal auf ein Jahr angelegt. Das Schwesterteam Toro Rosso startet in der nächsten Saison mit einem Ferrari-Motor.

Handball-Frauen ohne verletzte Zapf zur WM

Damp/Kolding (dpa) - Ohne Marlene Zapf sind die deutschen Handball-Frauen am Freitag zur WM in Dänemark aufgebrochen. Einen Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager im schleswig-holsteinischen Damp in den Vorrundenspielort Kolding zog sich die Rechtsaußen-Spielerin einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Die 24-Jährige vom TuS Metzingen, die für die kurzfristig zurückgetretene Svenja Huber nachnominiert worden war, fällt damit für die gesamte WM vom 5. bis 20. Dezember aus.

Skeleton-Pilotin Tina Hermann feiert ersten Weltcupsieg

Winterberg (dpa) - Skeleton-Pilotin Tina Hermann aus Königssee hat den ersten Weltcupsieg ihrer noch jungen Karriere gefeiert. Beim zweiten Rennen der Saison in Winterberg verwies die 23-jährige Bundespolizistin am Freitag nach zwei Läufen die WM-Zweite Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland mit einem Vorsprung von 0,40 Sekunden auf den zweiten Rang. Dritte wurde die Kanadierin Jane Channell, die 0,88 Sekunden auf die Siegerin verlor.

DFB gründet Futsal-Nationalmannschaft

Düsseldorf (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird eine Futsal-Nationalmannschaft gründen. Das beschloss das DFB-Präsidium am Freitag auf seiner Sitzung in Düsseldorf. Futsal ist die offizielle Hallenfußball-Variante der FIFA, in Deutschland gelten seit Juli in der Halle die Futsal-Regeln in allen offiziellen Verbandswettbewerben. Betreut wird das deutsche Team zunächst von Paul Schomann, dem für Futsal zuständigen Trainer des DFB. Für 2017 ist die Teilnahme an der EM-Qualifikation geplant.