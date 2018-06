Wien (AFP) Trotz des anhaltend niedrigen Ölpreises will die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ihre Fördermenge nicht drosseln. Die Gruppe habe gegen eine Kürzung entschieden, erklärte der derzeitige Opec-Präsident, der nigerianische Ölminister Emmanuel Ibe Kachikwu, am Freitag nach einem Treffen von Vertretern der zwölf Mitgliedstaaten in Wien. Die festgelegte Fördermenge liegt seit längerem bei 30 Millionen Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) pro Tag; das ist mehr als ein Drittel der gesamten Weltproduktion.

