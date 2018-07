Netanja (SID) - Lagenschwimmer Philip Heintz hat bei der Kurzbahn-EM im israelischen Netanja eine Jubiläumsmedaille gewonnen. Der als Titelverteidiger ins Rennen gestartete Heidelberger sicherte sich im Finale über 200 m in 1:53,21 Minuten Silber und sorgte damit für die insgesamt 300. deutsche Medaille in der Geschichte von Europameisterschaften auf der 25-m-Bahn. Gold ging in Europarekordzeit (1:51,36) wie erwartet an Ungarns Schwimmstar Laslo Cseh. Dritter wurde der Portugiese Diogo Filipe Carvalho.

Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) war es das insgesamt vierte Edelmetall bei den diesjährigen Titelkämpfen. Zuvor hatten sich bereits die Vorschwimmer Paul Biedermann (Gold und Silber über 200 und 400 m Freistil) und Marco Koch (Gold über 200 m Brust) einen Podestplatz gesichert.