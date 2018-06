Hamburg (SID) - In seiner alten Wahlheimat Hamburg boxt Jack Culcay um die Chance, "echter" WBA-Weltmeister im Halbmittelgewicht zu werden. Der 30-Jährige verteidigt am Samstag (24.00 Uhr/SAT.1) in der Hansestadt gegen den in Australien lebenden Iren Dennis Hogan seinen Interims-Titel in der Klasse bis 69,8 Kilogramm. Bei einem Sieg könnte er WBA-Champion Erislany Lara aus Kuba herausfordern.

"Ich habe viel trainiert und gesparrt, es ist Zeit, dass es losgeht", sagte der gebürtige Ecuadorianer, dessen letzter Kampf schon sieben Monate zurückliegt. Ganz wichtig für den ehemaligen Amateur-Weltmeister ist die Betreuung durch Trainerfuchs Ulli Wegner: "Er hat Ordnung in meine Kampfstrategie gebracht."

Der 73 Jahre alte Coach, der erst vor zwei Wochen bei Super-Mittelgewichts-Weltmeister Arthur Abraham in Hannover in der Ringecke stand, gibt das Kompliment seines Schützlings gerne zurück: "Ich kenne kaum einen talentierteren Boxer. Ich wünschte, ich hätte ihn schon fünf Jahre früher bekommen."