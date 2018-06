Genf (AFP) Seit der Vertreibung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus dem nordirakischen Sindschar sind dort nach UN-Angaben 16 Massengräber entdeckt worden. Es gebe Berichte über den Fund von etwa 16 Massengräbern in Sindschar, in denen Opfer des IS verscharrt worden seien, sagte die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Cécile Pouilly, am Freitag in Genf. Die genauen Fundorte der Gräber und die Zahl der darin gefundenen Leichen seien allerdings nicht bekannt.

