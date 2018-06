New York (AFP) In den USA startet Anfang Januar ein Teleshopping-Sender zum Verkauf von Waffen. Ziel sei es, die Produkte "auf verantwortungsvolle Weise" anzubieten, sagte eine Sprecherin des Senders GunTV am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Mitbegründerin des Senders, Valerie Castle, sagte dem britischen "Guardian", es sei eine Möglichkeit gesehen worden, "auf einen Bedarf zu reagieren, nicht einen zu schaffen". Sie glaube nicht, dass durch GunTV mehr Waffen in Umlauf kämen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.