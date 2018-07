Washington (AFP) Nach jahrelangem Streit hat der US-Kongress eine gewaltige Finanzspritze für das Verkehrsnetz des Landes verabschiedet. Binnen fünf Jahren sollen 305 Milliarden Dollar (285 Milliarden Euro) in das Autobahnnetz und den öffentlichen Personenverkehr fließen, wie das Repräsentantenhaus und der Senat am Donnerstag beschlossen. Die Entscheidung fiel in seltener politischer Einigkeit zwischen den Demokraten von Präsident Barack Obama und den Republikanern, die in beiden Parlamentskammern die Mehrheit haben.

