Inzell (SID) - Eissprinter Nico Ihle hat im Kampf um ein Ticket für die Weltmeisterschaften im russischen Kolomna (11. bis 14. Februar) einen weiteren Rückschlag erlitten. Zum Auftakt des Heim-Weltcups in Inzell belegte der 30 Jahre alte Chemnitzer in 35,34 Sekunden nur den fünften Platz der B-Gruppe über 500 m.

"Das war wieder nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Er fühlt sich saustark und ist gesund, hat aber in der zweiten Kurve einen Fehler gemacht", sagte Sprint-Bundestrainer Klaus Ebert nach der Videoanalyse. Die WM-Tickets werden über die Platzierung im Gesamtweltcup sowie ein Zeitranking vergeben. Für Ihle ist nur noch letztere Option realistisch. "Es wird langsam ganz heiß", sagte Ebert.

Ihles Ziel in Inzell war es zunächst gewesen, das zweite 500-m-Rennen des Wochenendes am Sonntag in der A-Gruppe zu absolvieren. Dafür hätte der Olympia-Vierte aber mindestens Dritter werden müssen. "Im Endeffekt muss man ehrlich zu sich sein. Es ist nicht hundertprozentig gelungen, auch wenn der Lauf besser als in Übersee war", sagte Ebert.