Sun City (SID) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat sich am zweiten Tag des mit knapp sechs Millionen Euro dotierten Europa-Tour-Turniers im südafrikanischen Sun City gesteigert. Seiner enttäuschenden 75 zum Auftakt ließ der 30-Jährige aus Mettmann am Freitag auf dem Par-72-Platz eine 71er-Runde folgen und schob sich im 30-köpfigen Feld auf Platz 25 vor. Bei vier Birdies spielte Kaymer, der das Turnier in Sun City vor drei Jahren gewonnen hatte, drei Bogeys.

Spitzenreiter bei Halbzeit war der Schwede Henrik Stenson, der mit 133 Schlägen einen Schlag vor dem Südafrikaner Jaco van Zyl lag. Dahinter folgte mit 135 Schlägen US-Profi Robert Streb. Der Turniersieger kassiert am Sonntag einen Scheck über rund 1,15 Millionen Euro.

Für Martin Kaymer ist Sun City das vorletzte Turnier des Jahres, in dem er wohl weiter auf den ersehnten ersten Saisonsieg warten wird. In der kommenden Woche hat der zweimalige Major-Gewinner und ehemalige Weltranglistenerste seine letzte Chance, wenn er bei der Thailand Championship in Chonburi an den Abschlag geht.