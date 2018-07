Lake Louise (SID) - Lindsey Vonn ist mit einem Sieg in der Weltcup-Abfahrt von Lake Louise in die Saison gestartet. Hinter der 31-jährigen Amerikanerin, die ihren 68. Weltcupsieg insgesamt und den 16. in Lake Louise feierte, belegten die beiden Österreicherinnen Cornelia Hütter und Ramona Siebenhofer zunächst die Plätze zwei und drei. Vonns Vorsprung auf Hütter betrug fast sechs Zehntelsekunden, auf Siebenhofer war es mehr als eine Sekunde.

"Ich hatte keinen perfekten Lauf, und ich bin auch nicht unschlagbar", sagte Lindsey Vonn im Zielraum: "Die jungen Mädels kommen stark, aber zum Glück habe ich es wieder mal geschafft." Sie sei "eine direkte Linie gefahren" und habe gewusst, "wenn ich unten schnell bin, kann ich vorne sein". Sie spüre den Druck der jungen Konkurrenz: "Der schwierigste Platz ist nun mal der ganz oben."

Viktoria Rebensburg (Kreuth) kam wie schon beim Riesenslalom in Sölden und Aspen auch in der Abfahrt nicht wie erhofft in Schwung. Im oberen Streckenabschnitt geriet sie bei einer Welle in Rücklage und hatte bei der dritten Zwischenzeit bereits 1,16 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Am Ende belegte Rebensburg mit 1,85 Sekunden Rückstand auf die Siegerin als beste Deutsche Platz elf. Patrizia Dorsch (Schellenburg) wurde 28., Ann Katrin Magg (Überlingen) landete auf Rang 38.