Berlin (AFP) Die Arzneimittel-Ausgaben sind in manchen Teilen Ostdeutschland einem Zeitungsbericht zufolge fast doppelt so hoch wie in Westdeutschland. Das zeigt ein Städtevergleich zum Medikamenten-Verbrauch der Krankenkasse Barmer GEK, wie die "Bild"-Zeitung am Samstag berichtete. Demnach gab die Krankenkasse in Bremen (34.100 Barmer-Versicherte) vergangenes Jahr 13,9 Millionen Euro für Medikamente aus, in Halle in Sachsen-Anhalt (35.500 Barmer-Versicherte) waren es dagegen 24,2 Millionen Euro.

