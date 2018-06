Berlin (AFP) Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Manuela Schwesig hat sich für Doppelspitzen in ihrer Partei ausgesprochen. "Ich bin gegen Zwang. Aber ich finde es richtig, die Möglichkeit für Doppelspitzen in der SPD zu schaffen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). Die Familienministerin kündigte an, beim Parteitag in der kommenden Woche dafür zu stimmen.

