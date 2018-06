Osnabrück (AFP) Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Aiman Mazyek, hat den am Freitag beschlossenen Syrien-Einsatz der Bundeswehr als falsches Rezept im Kampf gegen den Terrorismus kritisiert. Die Rezeptur "Krieg gegen den Terror" habe schon in der Vergangenheit versagt, sagte Mazyek der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. "Heute wissen wir umso mehr, dass Krieg gegen Terror nur noch mehr Terror hervorbringt, das heißt, aus Al-Kaida wurde IS, und was kommt als Nächstes?"

