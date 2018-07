Köln (SID) - Preußen Münster hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Westfalen verloren das Verfolgerduell gegen Erzgebirge Aue 0:1 (0:0) und fielen mit 30 Punkten sogar auf Rang vier hinter den Zweitliga-Absteiger (31) zurück.

Die Tabelle führt Dynamo Dresden (42 Punkte) nach dem 19. Spieltag weiter souverän vor der SG Sonnenhof Großaspach (32) an. Beide Teams trennten sich im Gipfeltreffen am Freitagabend 0:0.

Philipp Riese (66.) erzielte in Münster in einer ausgeglichenen Partie den entscheidenden Treffer für Aue. Fünfter bleibt der VfL Osnabrück (30) trotz der 1:3 (0:2)-Niederlage am Freitagabend bei Fortuna Köln.

Die oberen Tabellenplätze in Sichtweite behält auch die Reserve des Bundesligisten FSV Mainz 05 (28). Die Rheinhessen verloren jedoch durch einen Treffer von Fabio Kaufmann (7.) mit 0:1 (0:1) gegen Energie Cottbus. Nur einen Zähler schlechter steht der 1. FC Magdeburg nach dem 1:1 (1:0) bei den Würzburger Kickers.

Die Gefahrenzone der Tabelle beginnt beim SV Wehen Wiesbaden (22 Punkte), der 2:1 (0:1) beim Vorletzten VfB Stuttgart II gewann. Punktgleich bildet der Lokalrivale Stuttgarter Kickers (beide 17) weiter das Schlusslicht. Die Kickers verloren auch beim Chemnitzer FC mit 0:1 (0:0). Platz 18 belegt Ex-Bundesligist Hansa Rostock nach der 0:2 (0:1) im Ostduell beim Halleschen FC.