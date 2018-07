London (AFP) Die jüngsten Fotos der kleinen Prinzessin Charlotte haben einen Run auf den spanischen Hersteller ihres Kleidchens ausgelöst. "Wir wissen nicht, wie sie an das Kleid gekommen ist", sagte die Besitzerin von M&H, Margarita Pato Cid, am Freitag. "Wir haben durch die Fotos zeitgleich mit der Öffentlichkeit herausgefunden, dass Prinzessin Charlotte es getragen hat." Der Palast in London hatte vergangenen Sonntag Fotos der kleinen Prinzessin veröffentlicht, auf denen sie in einem geblümten Kleidchen auf einem Sofa sitzt und mit einem Stoffhund spielt.

