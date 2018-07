Magdeburg (SID) - Der frühere Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat im Ostderby der Handball-Bundesliga gegen Aufsteiger ThSV Eisenach mit 27:24 (17:8) die Oberhand behalten. Während der SCM mit 18:14 Punkten in der Tabelle den Anschluss an die Europapokalplätze hergestellt hat, steht Eisenach mit fünf Zählern nach 16 Spielen in der Abstiegszone.

Der zwölfmalige Meister VfL Gummersbach besiegte den Nachbarn Bergischer HC souverän mit 34:21 (18:10) und zog nach Punkten mit Magdeburg gleich. Der HC bleibt nach der 13. Saisonniederlage dank der besseren Tordifferenz auf Rang 16 vor Eisenach.