Hannover (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière wird heute auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes in Hannover sprechen. Nach dem Scheitern der Hamburger Olympia-Bewerbung für 2024 ist eine zentrale Frage, in welchem Umfang der Bund den deutschen Sport künftig fördern will. In de Maizières Zuständigkeit fällt auch der Sport. Der DOSB hatte bei einem Ja zu der Hamburger zu den Spielen darauf gehofft, dass es mehr Geld vom Bund geben wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.