Berlin (dpa) - Kanzleramtschef Peter Altmaier hat im Kampf gegen die Terrororganisation IS eine Zusammenarbeit mit der syrischen Armee ausgeschlossen. Für Deutschland und für die Europäische Union sei klar, das sie weder mit dem Machthaber Baschar al-Assad noch mit der syrischen Armee zusammenarbeiteten. Das sagte der Amtschef von Kanzlerin Angela Merkel dem "Spiegel". Die syrische Armee und Assad mit seinen Fassbomben hätten wesentlich dazu beigetragen, dass Hunderttausende von Menschen in den Norden von Syrien und von dort weiter in die Türkei und nach Europa geflohen seien.

