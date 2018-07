Rostock (dpa) - Die Fregatte "Augsburg" soll in der Nacht zum Sonntag ihren Einsatzverband für den Anti-Terror-Einsatz gegen den IS erreichen. Das Schiff sei bisher im Mittelmeer eingesetzt gewesen und werde dann vor dem Suezkanal auf den Verband treffen, wie ein Sprecher des Marinekommandos in Rostock am Samstag sagte. Der Verband steht unter der Führung des französischen Flugzeugträgers "Charles de Gaulle". Von dem Flugzeugträger aus will Frankreich Luftangriffe gegen die Terrororganisation Islamischer Staat fliegen.

