Washington (dpa) - Präsident Barack Obama hat nach dem Blutbad in San Bernardino wieder eine Verschärfung der US-Waffengesetze gefordert. Personen, deren Name auf einer Flugverbotsliste stehe, könnten ohne Probleme Waffen kaufen, sagte Obama in seiner wöchentlichen Ansprache. Zu den Ermittlungen sagte Obama: Es sei gut möglich, dass diese beiden Angreifer radikalisiert wurden, um diesen Akt des Terrors zu begehen. Das Ehepaar hatte am Mittwoch in San Bernardino 14 Menschen ermordet. Das FBI ermittelt wegen Terrorverdachts.

