Istanbul (AFP) Die Türkei hat rund 150 Soldaten in die Nähe der vom Islamischen Staat (IS) besetzten Stadt Mossul im Nordirak verlegt. Es handle sich um eine Truppenrotation im Rahmen der Ausbildungsmission der türkischen Armee für kurdische Peschmerga-Kämpfer, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Die 150 Soldaten seien begleitet von 20 bis 25 Panzern über den Landweg in der Region um Baschika nördlich von Mossul angekommen.

