New York (AFP) Die Polizei hat neben der Leiche von US-Rockstar Scott Weiland Drogen gefunden. In dem Schlafraum des Tourbusses, in dem der ehemalige Sänger der Stone Temple Pilots am Donnerstag tot aufgefunden wurde, sei "eine kleine Menge" Kokain entdeckt worden, teile die Polizei im US-Bundesstaat Minnesota am Freitag mit. Im Bereich eines weiteren Bandmitglieds wurde ebenfalls Kokain gefunden, die Polizei nahm den Mann fest.

