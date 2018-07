Washington (AFP) Die US-Weltraumbehörde hat ungewöhnlich scharfe Fotos vom Zwergplaneten Pluto veröffentlicht - laut Nasa möglicherweise die besten Pluto-Nahaufnahmen für Jahrzehnte. "Diese neuen Bilder liefern uns einen atemberaubenden, super-hochauflösenden Einblick in die Geologie von Pluto", erklärte die Nasa am Samstag. Die US-Raumsonde "New Horizons" war am 14. Juli als erstes Raumfahrzeug an Pluto vorbeigeflogen.

