Washington (AFP) Die beiden Attentäter im kalifornischen San Bernardino waren nach Auffassung der US-Regierung nicht in eine größere terroristische Gruppe eingebunden. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Täter "Teil einer organisierten Gruppe oder einer Terrorzelle waren", teilte das Weiße Haus am Samstag in Washington mit. Dies habe ein mit der tödlichen Schießerei befasstes Team US-Präsident Barack Obama mitgeteilt. Dem Präsidententeam gehörten unter anderen FBI-Direktor James Comey, Generalstaatsanwältin Loretta Lynch und Heimatschutzminister Jeh Johnson an.

